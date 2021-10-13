شكرا لقرائتكم خبر برنامج تدريبي لتعليم قيادة السيارة للسيدات بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، أن الجامعة حرصت على فتح الاستقبال بالمدرسة عبر منصة «أبشر»، لجميع الراغبات في تعلم قيادة المركبات من جميع الأعمار والفئات التي تنطبق عليهن الشروط سواء من المواطنات أو المقيمات.
وأفاد بأن مشروع مدرسة تعلم القيادة للسيدات يحتوي على مبنى رئيس مكون من دورين مساحة الدور 2440م2، بمساحة إجمالية للمبنى 4860م2، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 30513 م2، والمساحة الكلية للأرض 42943م2، إضافة إلى قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.
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