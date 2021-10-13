تسجيل 57 إصابة بكورونا وشفاء 44 حالة

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وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 57 حالة مؤكدة وتعافي 44 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 111 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547761 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 536768 حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8753 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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