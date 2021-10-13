خدمات استشارية منتهية بالتوظيف للباحثين عن عمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى عقودا استشارية للتعاون بينهما في تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التطوير المهني، بحضور الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. وهدفت العقود المبرمة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية وخدمات التطوير المهني المؤهلة لسوق العمل والمنتهية بالتوظيف للشباب والشابات الباحثين عن عمل، من خريجي التعليم العام والعالي ومن أسر الضمان وذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات وأسر شهداء الواجب، وذلك سعيا للتمكين الاجتماعي والمهني للأسر والأفراد ذوي الاحتياج.



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