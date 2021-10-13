تهيئة طالبات الثانوية من ذوات الإعاقة للمرحلة الجامعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة التعليم وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمقر الوزارة بالرياض أمس، مذكرة تفاهم في إطار بناء شراكة معرفية لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الجهتين.

ووقع مذكرة التفاهم نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، ورئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى.

وتضمنت المذكرة التفاهم مجالات تكاملية وتنسيقية وتدريبية وتوعوية عدة، لتهيئة طالبات المرحلة الثانوية من ذوات الإعاقة للمرحلة الجامعية، وتعريفهن بإجراءات القبول في الجامعات بالمملكة وفق المعايير المتبعة، إضافة لكل ما يرتبط بذلك من تكامل الأدوار في البرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية ذات الصلة بمسار التربية الخاصة في التعليم العام.

وأكد نائب وزير التعليم أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة لتحقيق تنمية مستدامة وفق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الاندماج الكامل لذوات الإعاقة في الجامعة، وتشجيع منسوبي الجامعات على التعامل مع هذه الفئة والوعي بقدراتها وإسهاماتها التي سيكون لها دور فاعل في التنمية المجتمعية الشاملة، منوها بالجهود المبذولة بين الوزارة والجامعة لدعم مسيرة التعليم والتأهيل لبناتنا من ذوات الإعاقة؛ للوصول بهن إلى أعلى ما يمكن لقدراتهن من خلال هذه المذكرة. وقدم شكره لوزير التعليم على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لقطاع التربية الخاصة.

ونصت مذكرة التفاهم على وضع آلية لانتقال الخطط التربوية الفردية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية.

المذكرة نصت على تنفيذ:

