محمد بن مسعود - الدمام - روسيا تدعو للتحلي بضبط النفس والعمل على وقف القتال باليمن

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً :- الوحدوي نت – متابعات

أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في اليمن، داعية جميع الأطراف الى التحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على وقف القتال فورا.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصعيد الأعمال القتالية ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع في المنطقة وبعواقب بيئية كارثية، وقد يؤدي إلى تعليق الاتصالات الجوية والبحرية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت “غالبا ما يعاني المدنيون نتيجة هذه الهجمات. وبهذا الشكل يجري الحديث، عن توسع فعلي لمنطقة الحرب، لتشمل ما هو أبعد من حدود اليمن، حيث يستمر القتال العنيف ويعمل طيران التحالف العربي بنشاط”.

وأشارت زاخاروفا إلى إن “وتيرة هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية هذا العام، ازدادت بشكل ملحوظ وأخذت تتسم بالطابع المنتظم”.

مضيفة، أن “المطارات ومنشآت الطاقة والمرافق الأخرى الواقعة في المنطقة الشرقية من السعودية، وبالذات جيزان وعسير ونجران ومناطق أخرى، تتعرض للقصف بالصواريخ والدرونات”.

وتابعت: ” للأسف، يموت المدنيون الأبرياء بشكل جماعي نتيجة تلك العمليات القتالية، ويتم تدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية”.

وأعربت عن إدانة بلادها الشديد لكافة الأعمال المسلحة ضد المدنيين وضد الأهداف غير العسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته ثقة موسكو المطلقة ثقة من أن تسوية الأزمة اليمنية لا يمكن أن تتم إلا من خلال تطوير الحوار الموضوعي والبناء، بمشاركة جميع القوى السياسية والطائفية والإقليمية الرئيسية في اليمن.

كما شددت المتحدثة الروسية على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بإرسال إشارات تحفيزية مناسبة إلى الأطراف اليمنية بشكل منتظم، لدفعهم نحو الحوار والبحث عن تسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب التي طال أمدها.