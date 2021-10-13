تركي الفيصل يكشف عن شرط الرئيس السوداني السابق لتسليم “بن لادن” للمملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق عن تفاصيل جديدة بشأن تسليم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للمملكة.

وقال في لقاء متلفز له، إن الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير عرض على الملك عبد الله- رحمه الله- تسليم “بن لادن”، قبل عرضه على المسؤولين الأمريكان.

وأكد أن “البشير” اشترط عدم محاكمة “بن لادن”، فرفض الملك عبد الله قائلًا له: “عندنا شرع الله وما في حد فوق الشرع”.

وتابع “الفيصل”، أن زعيم تنظيم حركة “طالبان” خالف وعده للمملكة بتسليم “بن لادن”، موضحاً أن الملا “عمر” أرسل وفدًا إلى المملكة للتأكيد على إرسال بن لادن، وبعد شهر واحد فقط خالف ومكث الوعد.