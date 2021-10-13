الشرطة: رجل يقتل عددا من الأشخاص بهجمات بالقوس والسهام في النرويج

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت الشرطة النرويجية بأن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوسا وسهاما في هجمات ببلدة كونجسبرج اليوم الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة، بحسب “رويترز”: إنه “تم اعتقال المشتبه به”. يتبع…

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