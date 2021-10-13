اخبار الخليج – الأكاديمية العربية تعلن تفاصيل مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة في مركز ريادة الأعمال مؤتمرًا صحفيًا – اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة – للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة “رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار” التي تعقد برعاية “جامعة الدول العربية؛ قطاع الشؤون الاقتصادية”، وبالتعاون مع “اتحاد الغرف العربية” و”مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو-البحرين)” و”غرفة تجارة وصناعة البحرين”، والتي ستعقد في إطار أعمال “المنتدى الدولي الرابع لريادة الأعمال والاستثمار 2022” المقرر انعقاده خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس 2022م، ضمن فعاليات “إكسبو دبي 2020” الجاري انعقاده بإمارة دبي خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 مارس 2022م، تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار ما بعد الجائحة».

وقد شارك في المؤتمر الصحفي كل من: سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي؛ الأمين العام المساعد؛ رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسعادة الدكتور؛ خالد حنفي؛ الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وسعادة الدكتور هاشم حسين؛ رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو-البحرين)، وسعادة الدكتور عبدالرحمن دكلي نائب رئيس اتحاد الجامعات العربية، وسعادة الأستاذة رحاب عز الدين؛ الوزير المفوض مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحضور عدد من الجهات المعنية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر الصحفي أكد سعادة السفير كمال حسن علي حرص جامعة الدول العربية وسعادة الأمين العام للجامعة سعادة السفير الدكتور أحمد أبوالغيط على رعاية المسابقة ومتابعته لما له من أثر في تمكين الشباب العربي ومردوده لكبير في التنمية الاقتصادية للبلدان العربية، مشيرا إلى أن مسابقة “رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار” تكتسب أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون عربي وإقليمي متميز، وتهدف إلى دعم الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربي المنشود يحتاج إلى سواعد شابة، إلى جانب أن المسابقة تسعى إلى مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلاب الجامعات وخريجيها بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وأضاف سعادة الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هذه المسابقة تستمد قوتها من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تجمع عدد من منظمات العمل العربي المشترك مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد الغرف العربية واتحاد الجامعات العربية إلى جانب منظمة أممية كبرى هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيد -البحرين)، والقطاع الخاص ممثلا في غرفة البحرين، مقدما الشكر للجميع على دعمه وتكاتفه لإنجاح هذه النسخة من المسابقة.

وأشاد الدكتور كمال حسن علي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ذات الدور الرائد في دعم العمل العربي المشترك والمشاركة في التنميةةالاقتصادية والاجتماعية، ودورها الرائد في مجال ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الأكاديمية كانت سباقة في إطلاق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال قبل خمس سنوات، والتي تطورت لتصبح منها نسخة عربية تجمع تحت مظلتها طلاب الجامعات العربية، آملا أن تحقق هذه المسابقة نجاحا كبيرا بزيادة عدد الطلاب المشاركين من جميع الدول العربية.

وثمن سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رعاية جامعة الدول العربية لهذه المسابقة مقدمًا الشكر لسعادة الأمين العام للجامعة سعادة السفير الدكتور أحمد أبوالغيط، ولسعادة السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد، ولجميع الشركاء؛ “اتحاد الغرف العربية” و”يونيدو البحرين” و”غرفة البحرين” لما لهم من دور في إنجاح النسخة الأولى لهذه المسابقة، آملًا أن تحقق هذه النسخة المزيد من النجاحات خاصة وأنها ستعقد ضمن فعاليات الحدث العالمي الفريد “إكسبو دبي 2020”.

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي بناء على النجاح الكبير للنسخة الأولى التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة العام قبل الماضي، وانطلاقًا من دور الأكاديمية العربية الداعم للشباب وطلاب الجامعات العربية؛ باعتبار الأكاديمية العربية صرحًا علميًا وبيت خبرة كبيرين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تمتلك خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، وكانت من أول الجامعات العربية التي اهتمت بتنمية ريادة الأعمال وروح الابتكار والإبداع لدى طلابها من خلال إنشاء مركز ريادة الأعمال الذي احتفل بمرور خمسة أعوام على إنشائه مطلع هذا العام، والذي يضم تحت لوائه عددًا من حاضنات ومسرعات الأعمال مثل: حاضنة اللوجستيات التي تعد أول حاضنة من نوعها، وحاضنة السياحة التي تتنفذ بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية لدعم السياحة في مصر، وحاضنة الشباب من طلاب الأكاديمية، إلى جانب إنشاء حاضنات جديدة في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الأكاديمية كانت سباقة في إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر والوطن العربي، لبناء وإعداد الكوادر المحترفة في هذا المجال الحيوي والهام الذي يعد عصب الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: «نحن سعداء بأن نجتمع اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية، التي تقوم بدور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب العربي الذي يحتاج من يأخذ بيده للتغلب على البطالة التي يعاني منها حيث يوجد لدينا نسب كبيرة من المتعطلين من الشباب المتعلم، وهو ما يمثل هما كبيرا ليس على كاهل الحكومات فقط ولكن على الأسرة العربية والمواطن العربي.

ومن هنا تأتي أهمية هذه المسابقة التي تعد عنوانا للتكامل والتحالف والعمل الجماعي لمنظمات عربية ودولية تحت مظلة بيت العرب جامعة الدول العربية، كما انها تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية التي تعد المحطة الأولى لأحلام الشباب وصهرها في بوتقة علمية لتصبح واقعا ملموس.

وأضاف أن هذه المسابقة تتميز عن غيرها بأنها تركز على الجانب العملي وتعمل مع الشباب من أجل تحويل الأفكار والأحلام والطموحات إلى مشروعات وتحول الشباب إلى أصحاب ورؤساء شركات.

وأكد أن دعم اتحاد الغرف العربية لهذه المسابقة ينطلق من الإيمان بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الذي يمثل 75 % من حجم الاقتصاد وفرص التوظيف، مؤكدا أن القطاع الخاص العربي يمتلك القدرة على المنافسة، من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار ما يمكنه من اللحاق بركب التقدم والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق الطموحات التي يطمح لها الجميع.

ودعا الدكتور خالد حنفي جميع الشباب للمشاركة في هذه المسابقة التي تعد فرصة ذهبية لرواد الأعمال الشباب لعرض أفكارهم وشركاتهم الناشئة أمام العالم أجمع من خلال جناح جامعة الدول العربية في «إكسبو دبي 2020».

وفي كلمته أوضح سعادة الدكتور هاشم حسين؛ رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو- البحرين) أن ريادة الأعمال شهدت تطورا كبيرا خلال العشرين عاما الماضية، وما نحن فيه تحت مظلة جامعة الدول العربية هو صورة من صور التكامل بين مؤسسات وهيئات العمل العربي المشترك.

وأوضح أن هناك ارتفاع كبير في مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وأن هناك نضجا كبيرا في هذا الدور، مشيرا إلى أن القمة الاقتصادية العربية الأخيرة أوصت بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وريادة الأعمال والابتكار والعمل على تمكين الشباب والمرأة، وأحد صور هذا التمكين هو مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار، التي نحن بصددها.

وأوضح الدكتور هاشم حسين أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الابتكارات والاستفادة من البحوث العلمية، وهذا ما تعمل عليه مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن دكلي؛ نائب رئيس اتحاد الجامعات العربية أن الاتحاد باعتباره مظلة تجمع 320 جامعة عربية، يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذه المسابقة باعتباره أكبر مظلة تجمع الشباب العربي بشكل فعلي، لافتا أن الاتحاد يعمل مع الجامعات الأعضاء على تعزيز فكر وثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب، من خلال عدد من المبادرات منها تدريس مقررات لريادة الأعمال، ضاربا المثال بجامعة القاهرة إحدى الجامعات العربية الرائدة في هذا التوجه، والتي قامت بتدريس مقرر متخصص في ريادة الأعمال، ولفت إلى أن الاتحاد قام بالتعاون مع الجامعة في إطلاق مبادرة «عيادات الأعمال « لمساعدة رواد الأعمال الشباب على التغلب على التحديات التي تواجه شركاتهم الناشئة وتجاوز العثرات من خلال توفير التوجيه والتدريب على يد متخصصين.

وأشار إلى التجربة المصرية في إنشاء نوادي ريادة الأعمال داخل الجامعات، وما تقدمه من دورات تدريبية استفاد منها نحو 36 ألف شاب عبر تطبيق زووم، لافتا إلى إطلاق جائزة سنوية كبرى للبحث العلمي التطبيقي، وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج بتمويل 500 مليون جنيه للاستفادة من البحث العلمي بإنتاج النموذج الأولى، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الناشئة.

وقالت الدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يعمل مع الغرف الأعضاء على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في ريادة الأعمال والابتكار حيث تم إنشاء عدد من مراكز ريادة الأعمال داخل الغرف التجارية، والتي تعمل على تمكين رواد الأعمال ماديا وفنيا ومؤسسيا، وربطهم بالمستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضحت أن أهمية مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار تكمن في ربط إبداعات الشباب بخطط وبرامج التنمية وإيجاد حلول للتحديات المجتمعية في البلدان العربية.

ومن جانبه قال الدكتور وائل الدسوقي؛ مدير مركز ريادة الأعمال أن هذه المسابقة تأتي على رأس عدد من المسابقات التي تنظمها الأكاديمية العربية وأهمها رالي مصر لريادة الأعمال، وتسعى إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال ريادة الأعمال، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية، وضخ دماء جديدة شابة وشركات ناشئة مبتكرة تدعم الاقتصادات الوطنية وتخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة.

ودعا “الدسوقي» شباب الجامعات العربية للاشتراك في هذه المسابقة الهامة، وتقديم أفكارهم ومشاريعهم الناشئة في مجالات المسابقة السبع المتنوعة، وهي: حلول ما بعد جائحة كورونا، والتجارة والتراث، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والبرمجة والتطبيقات، ومصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الذكية.

وأوضح أن شروط المسابقة تتمثل في أن يكون الطالب مسجلا بإحدى الجامعات العربية، وأن يقدم فكرة مبتكرة في الميادين السبع للمسابقة، موضحا الراغبين في الاشتراك بالمسابقة يمكنهم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمسابقة “رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار” www.entrepreneurshiprally.com

مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للتقديم من الآن وحتي 15 من يناير َ2022.