محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
نشرت قناة “السعودية” تقريراً استعرضت من خلاله تاريخ الأمراض والأوبئة بشبه الجزيرة العربية.
وأوضح التقرير ، أن 1261 هـ شهد أعنف موجة من الأمراض حيث انتشر السعال والجدري ، ومات بسبب المئات من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أنه في 1274 هـ، كانت سنوات المجاعة وهلك الناس، لدرجة أكلهم الجيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أدى إلى أكل الجثث.. تعرّف على أكثر عام شهد انتشار للأمراض والأوبئة في شبه الجزيرة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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