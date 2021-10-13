أدى إلى أكل الجثث.. تعرّف على أكثر عام شهد انتشار للأمراض والأوبئة في شبه الجزيرة العربية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نشرت قناة “السعودية” تقريراً استعرضت من خلاله تاريخ الأمراض والأوبئة بشبه الجزيرة العربية.

وأوضح التقرير ، أن 1261 هـ شهد أعنف موجة من الأمراض حيث انتشر السعال والجدري ، ومات بسبب المئات من الأطفال.

وأشار التقرير إلى أنه في 1274 هـ، كانت سنوات المجاعة وهلك الناس، لدرجة أكلهم الجيف.