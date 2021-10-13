عضلة الساق تبعد ياسر الشهراني عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أُجريت للظهير الأيسر (الدولي) ياسر الشهراني، اليوم الأربعاء، عن وجود تجمع سوائل في عضلة الساق للاعب دون أن تحدد مدة العلاج والتأهيل.
وقد استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب ياسر الشهراني من قائمة مباراة الصين مساء أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي انتهت بفوز الأخضر السعودي (3-2) على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بسبب شعوره بآلام عضلية في المران الرئيس للمباراة.
وبات من المؤكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، السبت المقبل.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 10:00 PMعضلة الساق تبعد ياسر الشهراني عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني
كشفت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أُجريت للظهير الأيسر (الدولي) ياسر الشهراني، اليوم الأربعاء، عن وجود تجمع سوائل في عضلة الساق للاعب دون أن تحدد مدة العلاج والتأهيل.
وقد استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب ياسر الشهراني من قائمة مباراة الصين مساء أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي انتهت بفوز الأخضر السعودي (3-2) على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بسبب شعوره بآلام عضلية في المران الرئيس للمباراة.
وبات من المؤكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، السبت المقبل.
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