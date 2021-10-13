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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدادا لتبني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل مبادرة ساحات المسجد الحرام الخضراء المنطلقة من مبادرة ولي العهد السعودية الخضراء، ناقشت اللجنة المختصة بإدارة المبادرة بالرئاسة مع معهد أبحاث الحج والمركز الوطني، تنمية الغطاء النباتي بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس برئاسة المهندس سلطان القرشي.

واستعرض من خلال العرض المرئي تطورات سير أعمال هذه المبادرة بعد استكمال الرئاسة مع الجهات الفنية ذات العلاقة جوانب الدراسات الهندسية والفنية ومنها المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية من أعمال الري والصرف لتنفيذ موقع مقترح التشجير بالساحات.

وأكد القرشي مواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي وغيرها من الاستراتيجيات من أجل تخفيف آثار التغير المناخي ومنها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة من خلال الزينة والظلال، والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري، وتحقيق التغذية البصرية الجمالية للساحات بهدف تحسين جودة الحياة، وبالتالي إثراء تجربة قاصدي المسجد الحرام.

وبين أن مثل هذه المبادرة تتطلب الأخذ في الاعتبار دراستها علميا وفنيا وتشغيليا في ضمان عدم التأثير على المساحات المخصصة للصلاة أو ممرات حركة الحشود واختيار أنواع النباتات الملائمة لبيئة مدينة مكة المكرمة، وتبني الاتجاهات والابتكارات الحديثة في تنمية الغطاء النباتي بمشاركة الخبراء من الجهات المشاركة مع الرئاسة.

وفي ختام الاجتماع تجول الفريق ميدانيا للاطلاع ومعاينة المواقع المستهدفة في ساحات ومباني المسجد الحرام لتفعيل المبادرة.

مقترحات المبادرة:

