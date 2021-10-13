استعراض سيناريو التمرين العملي «بحث وإنقاذ 43 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة اجتماعها التاسع في المديرية العامة لحرس الحدود، بحضور أعضائها الـ29 الدائمين من الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية، واستعرضت اللجنة سيناريو التمرين العملي «بحث وإنقاذ 43»، والتوصيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج ومناهج تدريبية في مجال الكوارث البحرية، وعددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها. وقال المدير العام لحرس الحدود المكلف رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة، اللواء محمد الشهري، «إن الاجتماع يأتي امتدادا لاجتماعات سابقة وجهود بذلت لتحقيق الأهداف المرجوة، واستعراض النجاحات التي حققتها أعمال اللجنة وجهودها في تقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ وإغاثة المحتاجين في عرض البحر».



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