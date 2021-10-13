شكرا لقرائتكم خبر معالجة 650 ألف م2 من حفر وتشققات شوارع جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة محافظة جدة 669 ألف م2 من حفر وتشققات الشوارع، إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول 94,613 م، وصيانة 5200 عمود إنارة؛ من أجل تحسين المشهد الحضري للمحافظة.

واستهدفت الأمانة خلال 90 يوما من حملة «صور وأرسل»، معالجة الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع، حيث جرى إصلاح نحو 106 آلاف متر طولي من الإنترلوك وبلاط الأرصفة، ودهان بردورات الأرصفة بإجمالي 181,595 م.

وشملت جهود تحسين المشهد الحضري أعمال النظافة العامة ومعالجة الحواجز الخرسانية ومخلفات البناء والهدم، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران.

وأسهمت جهود الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها، في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، شملت معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة، والتي من أبرزها: النظافة العامة، والحواجز الخرسانية، وحفر الشوارع، والإنارة، والأرصفة المتهالكة.

إلى ذلك أنجزت الأمانة 38% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار على طريق الحرمين، الجزء الأول، بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 93.442 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل، ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادا إلى شارع فلسطين، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة، مشيرا إلى أن الأعمال تتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية بإجمالي أطوال تصل إلى 14 كلم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير.

وأفاد بأن الشبكة تشمل تركيب 14 كلم من الأنابيب الخرسانية، و181 منهلا مرتبطة بـ227 مصيدة أمطار، إضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 م وعمق 11 م، حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، وأن المدة المقررة للمشروع تبلغ 24 شهرا، ويعمل على تنفيذه 185 يدا عاملة.

جهود تحسين المشهد الحضري شملت:

