شكرا لقرائتكم خبر 237 جولة ميدانية لإزالة التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 237 جولة ميدانية.

وأوضحت البلدية أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 7 أطنان من مخلفات البناء في عدد من المواقع، وإزالة 47 حاجزا خرسانيا مشوها للمظهر العام، إضافة إلى مصادرة 57 كجم من الفواكه المعروضة من قبل الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة، حيث تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية 4 أطنان من الخضراوات المتنوعة مجهولة المصدر معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطرق غير صحية ومخالفة، وجرى تسليم الصالح منها بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في حي الرصيفة والنكاسة للحفاظ على الصحة العامة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وأفراد من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وفي السياق نفسه واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 1322 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري، وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة ومواصلة معالجة الظواهر السلبية والتأكد من سلامة الغذاء، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

من أعمال الأمانة:

