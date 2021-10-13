تعزيز برامج الصيانة في المتنزهات العامة بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت أمانة الطائف برنامج صيانة حدائق الأحياء ضمن برامج الصيانة الشاملة للمرافق والمتنزهات العامة. وتتجه الأمانة بمتابعة من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة وضواحيها، من خلال إنشاء الحدائق العامة، وأخرى داخل الأحياء، والمسطحات الخضراء، وتعزيز الجزر الوسطية بالطرق ومداخل ومخارج المدينة، تعتمد في ريها على الأساليب الحديثة.



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