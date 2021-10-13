فنانون وفنانات من 18 دولة يعرض أعمالهم بينالي الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من «معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 11 ديسمبر 2021 حتى 11 مارس 2022 في حي جاكس بمحافظة الدرعية - غرب مدينة الرياض -، حيث ضمت القائمة فنانين وفنانات من 18 دولة.

ويكتسب بينالي الدرعية للفن المعاصر أهمية كونه أول بينالي دولي يتطرق إلى الفنون المعاصرة بمختلف أشكالها في المملكة، حيث سيوفر منصة فنية إبداعية رائدة تعزز من مفهوم التأمل والاستكشاف والانفتاح على الآخر، كما ستعزز من مكانة المملكة بوصفها مركزا ثقافيا رئيسا إقليميا ودوليا.

ويتضمن البينالي، الذي طوره فريق عمل مؤلف من مجموعة دولية من القيمين الفنيين تحت إشراف المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز UCCA للفن المعاصر في الصين فيليب تيناري، ستة أقسام زاخرة بأعمال فنية من إبداع فنانين محليين وعالميين تتناول موضوعات حيوية ومتنوعة حول الفن المعاصر بعنوان «تتبع الحجارة»، التي من المتوقع أن تلقى صدى واهتماما واسعا بين الزوار، إلى جانب ما يحويه من البرامج والندوات والفعاليات الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا.

وتضم أول نسخة من البينالي أعمالا لقائمة متنوعة من الفنانين من مختلف جنسيات العالم، من بينهم فنانين سعوديين، إلى جانب آخرين من الكويت، ومصر، و فلسطين، وسوريا، والمغرب، وأمريكا، وبريطانيا، والصين وألمانيا، واليابان، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، ونيوزلندا، وإيرلندا.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بينالي الدرعية» آية البكري «في الوقت الذي تستعد فيه مؤسسة بينالي الدرعية لاستضافة وافتتاح أول معرض بينالي مختص بعرض الفنون المعاصرة في المملكة، فإن اختيار قائمة الفنانين المشاركين يرمز إلى دعمنا اللامحدود تجاه المجتمع الفني السعودي وتفعيل دوره من خلال استعراض ممارساته الإبداعية وعرض منتوجاته الفنية أمام الجمهور العالمي».

فنانون سعوديون يعرض البينالي أعمالهم:

