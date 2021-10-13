توقيع 5 اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء

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وشملت الاتفاقيات برامج الطب والجراحة في كلية الطب بشقراء وفرعه في الدوادمي، التمريض في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، دكتور صيدلي في كلية الصيدلة بالدوادمي، الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بالدوادمي، علوم الحاسب في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
ويهدف مركز «اعتماد» التابع للهيئة إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولا إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليا ودوليا.
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