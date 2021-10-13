شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب الطيران المدني بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - على قرار دعا فيه وزارة الإعلام إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام، وفقا لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، وسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية، مطالبا في قراره الوزارة بدراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، داعيا إلى تخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال والصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه وحوكمة أدائها بمؤشرات قياس تعكس كمية ونوع الإنجاز.

شراكات تعاونية

ودعا المجلس في هذا الشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محليا بأسعار وجودة تنافسية، للحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بتوظيف بيانات الرصد المائي والتنبؤ بالهاطل المطري المستقبلي في إدارتها للسدود وبرامج الاستفادة من مجاري السيول والأودية، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ومراكز التميز والأبحاث التابعة للجامعات السعودية.

عقب ذلك ناقش مجلس الشورى تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات تمهيدا لطرحه للنقاش.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له، أن على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين المبادرة عاجلا لاستثمار أموال القاصرين، والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.

إثر ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها على التقرير.

زيادة الرحلات

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور فضل البوعينين، في مداخلة له، الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة الذي يصل للمملكة بالشاحنات، وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم، كما دعا إلى تعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية.

فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي أثناء المناقشة الهيئة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، كما طالبت بتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة من خلال وضع مؤشرات قياس أداء المشروع بصفة دورية.

ودعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى مراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات دون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكيلا يتكبدوا خسائر أخرى.

مطالبات الشورى من هيئة الطيران المدني:

