“الصحة” توضح العلاقة بين الحالة النفسية للسيدات والإصابة بسرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله بشأن تأثير الحالة النفسية للمرأة وزيادة احتمال إصابتها بسرطان الثدي.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه لم يثبت علميًّا حتى الآن بأن هناك علاقة بين الحالة النفسية وسرطان الثدي.

وأضافت وزارة الصحة أن الحالة النفسية تلعب دوراً في قوة المناعة عند السيدة ومقاومتها للمرض.