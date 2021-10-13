وأكد البرلمان العربي أن هذه العمليات الإرهابية البغيضة تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا بفتح تحقيق دولي تجاه هذه الجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على التصدي لها ووقف هذه الاعتداءات الوحشية .
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مستشفى العبدية في مأرب «جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركا دوليا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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