خادم الحرمين وولي العهد يهنئان المستشار الاتحادي للنمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة لدولة السيد ألكسندر شالنبرج، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشاراً اتحادياً لجمهورية النمسا.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق، فيما عبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق.
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