بالفيديو.. ممرضة تنقذ مقيمة بعد دهسها في أحد طرق القريات وتكشف تفاصيل الواقعة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت ممرضة، اليوم الأربعاء، تفاصيل إنقاذها لمقيمة بعد دهسها في أحد الطرق بالقريات.

وقالت المواطنة خلال لقائها مع برنامج «نشرة النهار»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن «الحادث وقع بعد خروجها من إشارة بشارع الأربعين رفقة أخواتها، مشيرة إلى أنها توقعت الحادث مع عبور مقيمة للطريق، وهو ما حدث باصطدام سيارة بالسيدة لتسقط على الطريق».

وتابعت «نزلت من سيارتي –رغم تحذيرات أخواتي لتجمهر بعد الناس ومحاولة تصويرهم للواقعة- ولم يكن هناك نزيف وحاولت سؤالها حتى لا يغمى عليها وزاد التجمهر حتى وصل الإسعاف وتدخل بالوقت المناسب».

وأضافت «لم أتركها وذهبت معها للمستشفى وأبلغتهم بما لدي من معلومات عن الواقعة».

اقرأ أيضا:

جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي.. 5 أهداف للجائزة و4 مسارات للتقديم

الصحة: 57 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة تعافي