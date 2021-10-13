مسؤول أمريكي رفيع لـ«عاجل»: يجب اتخاذ إجراءات للتعامل مع خزان صافر.. كارثة طبيعية كبيرة

الرياض - محمد عبدالله - عبّر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن قلقه من سلوك ميليشيا الحوثي تجاه خزان صافر العائم، والذي يعتبر قنبلة موقوتة تهدد الجميع.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية فيما يتعلق بخزان صافر العائم، مشيرًا إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات وخطوات عاجلة جدًا للتعامل مع هذا الخزان، فإن هناك احتمالية لكارثة طبيعية كبيرة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه من وجهة نظر المجتمع الدولي، فإن الميليشيا الحوثية أعاقت الوصول إلى هذا الخزان؛ ما يجعل من المستحيل التعاطي مع هذا الوضع الذي وصفه بـ«العاجل».

ودعا المسؤول الأمريكي، الميليشيات الحوثية إلى السماح للأمم المتحدة وإلى الخبراء الأمميين لتقييم هذا الخزان، مؤكدًا أن الأمر «عاجل جدًا»، ويجب التعاطي معه سريعًا.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية شريك لأمريكا خلال الثمانين عامًا المنصرمة، مؤكدًا أن البلدين تعاملا مع الكثير من التحديات الإقليمية معًا.

وأكد أنه من غير المقبول بالنسبة لأمريكا، الهجوم بشكل يومي على المملكة العربية السعودية؛ ما يهدد مواطني المملكة وقرابة 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون على أراضيها.

وشدد المسؤول الأمريكي، على ضرورة إنهاء هذا الصراع بشكل عاجل، واتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الوضع العسكري والانتقال إلى حوار سياسي والذي يسمح لليمنيين الانتقال معًا ويقررون ويناقشون مستقبلهم، مؤكدًا أن واشنطن تدعم هذا الجهد.

ويحمل الخزان (إف إس أو صافر) على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه، ولم يخضع الخزان تقريبًا لأي أعمال صيانة منذ اندلاع الأزمة اليمنية قبل 5 أعوام..

وتقف هذه السفينة التي أنشئت منذ 45 عامًا في عرض البحر على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه ميليشيا الحوثي. ودخلت المياه مؤخرًا إلى غرفة محرك الناقلة؛ ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها.

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