جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي.. 5 أهداف للجائزة و4 مسارات للتقديم

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز التطوع الصحي عن أهداف جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي، كما حدد أيضًا المسارات التي يمكن للراغبين في التسجيل بها والتقديم عليها.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، مرفقة بتغريدة موضحًا من خلالها قيم جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي.

تحفيز جهود العمل التطوعي الصحي

وأوضحت وزارة الصحة أن جائزة التطوع الصحي وجدت للمحافظة على السواعد المشاركة في جهود العمل التطوعي الصحي في المملكة وتكريمها للتغلب على التحديات التي تعرقلها.

وأشارت الوزارة إلى أن وجود جائزة وطنية للعمل التطوعي الصحي تضمن استدامتة جهود أصحابها وتحفيزهم، مشيرة إلى أنه أتت جائزة معالي وزير الصحة للتطوع الصحي لتشكل الحافز الأكبر للمتطوعين والمتطوعات في كافة القطاعات.

أهداف ومسارات جائزة التطوع الصحي

وحددت وزارة الصحة أهداف جائزة التطوع الصحي التي تستمر في نسختها الثالثة لدعم جهود التطوع الصحي، وتتمثل هذه الأهداف في التالي:

- دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية.

- نشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي.

- إبراز الجهود المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

- تسليط الضوء على خدمات المتطوعين التي تشارك في تحسين الرعية الصحية.

- المساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية.

وكشفت وزارة الصحة عن المسارات التي يمكن للأفراد والمنظمات الصحية الراغبين في التقديم: على جائزة التطوع الصحي التسجيل بها وتتمثل في التالي:

- مسار المبادرات المتميزة للأفراد، ويمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- مسار الأفكار الإبداعية للأفراد، ويمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- مسار المبادرات المتميزة للمنظمات، ويمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- مسار الأفكار الإبداعية للمنظمات، ويمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

وكشف وزارة الصحة عن أن جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي تم إطلاقها عام 2018م كإحدى مبادرات مركز التطوع الصحي، والتي تعـد فرصة للتعرف على الآلاف من الأبطال والمنظمات الذين ينفذون مبادرات صحية تطوعية متميزة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحة أنه قـد ترشـح علـى مـدى الأعوام الفائتة في دورات الجائزة السابقة العديد من المبادرات التي كان لها مساهمة وإضافة رائعة في التنمية الصحية.

جائزة التطوع الصحي في نسختها الثالثة

وبيّن مركز التطوع الصحي أنه امتداد لمسيرة النجاح والعطاء تستمر جائزة التطوع الصحي في دورتها الثالثة للعام الحالي 2021م برعاية مجلس الضمان الصحي، حيث تأتي الجائزة اعترافًا وامتنانًا من الوزارة لكل الجهود التطوعية التي تسهم في تطوير الخدمات الصية والعلاجية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تنمح الجائزة للمتطوعين والجهات الصحية في المجال وفق مبدأ التنافس الشريف في خلق الأفكار الإبداعية وإتاحة الفرص للرياديين بطرح أفكارهم بما يتوافق مع أهداف الجائزة.

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