التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش ردًا على استفسارات عملاء التقاعد.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن هذه الخدمة تتيح التحقق من خطاب التعريف بالمعاش الصادر عن خدمات المؤسسة الإلكترونية، وذلك بعرض صورة طبق الأصل من التعريف.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات التعريف بالمعاش التقاعدي تتمثل فيما يلي:

الدخول على الخدمة بالنقر على زر «أبدأ الخدمة».

إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المرجع الموضحة في الخطاب الصادر من الخدمات الإلكترونية.

إدخال رمز التحقق.

النقر على زر «معاينة».

شروط استحقاق المعاش

وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ من شروط استحقاق المعاش بلوغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه 120 شهرًا على الأقل.

ويجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين، ولم يعد خاضعًا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للتأمينات الاجتماعية فإنه يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم 120 شهرًا.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن اللائحة تحدد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة والجهات التي يعملون فيها والسن التي تسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.

وتدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه 120 شهرًا اشتراكًا على الأقل ولو كان سنة أقل من الستين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أنَّه إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل.

وفي هذه الحالة، يجب أن يؤدي المشترك إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدي هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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