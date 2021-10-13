مشعر «عرفات» يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الرياض - محمد عبدالله - أكد موقع «eldoradoweather» المتخصص في رصد درجات الحرارة، أن مشعر «عرفات» في مكة المكرمة، سجل المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم يوم أمس، بدرجة حرارة 43 مئوية.

وأظهرت بيانات الموقع تصدر المملكة للمركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم خلال آخر 24 ساعة، وهي 43 درجة مئوية.

ومشعر «عرفات» هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط، ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتراً، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من المزدلفة.

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