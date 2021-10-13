أمين «الاستقدام» بأبها: 4 إجراءات للقضاء على سوق العمالة المنزلية السوداء

الرياض - محمد عبدالله - كشف أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري، عن حل للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية في المملكة.

وفيما قال الأسمري، في مداخلة له مع قناة «الإخبارية»، إنه لا يعتقد أنه يوجد سوق سوداء للعمالة المنزلية، أكد أنه يجب انخفاض التكاليف في الدول المصدرة للأيدي العاملة، وانخفاض التكاليف التشغيلية داخل المملكة العربية السعودية، وإلغاء الحجر المؤسسي، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عملية الاستقدام بشكل عام، للقضاء بشكل تام على السوق السوداء.

وحث أمين لجنة الاستقدام الوزارات المعنية بأمور الاستقدام لإعادة النظر في إجراءاتها والتعاون معًا لتسهيل الإجراءات ومعالجة المشكلة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارتي الموارد البشرية والداخلية تقومان بدور جبار في هذا المجال.

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