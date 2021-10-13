أخبار السعودية..  حقيقة احتساب إجازة لأخذ اللقاح.. وضبط مقيم امتهن سرقة كبار السن

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكنها من استرداد حقوق وأجور متأخرة لعمال بلغ مقدراها نحو 4 ملايين ريال، فيما ضبطت قوات الأمن مقيم امتهن سرقة عملاء المصاف من كبار السن، وإلى التفاصيل:

التحالف يدمر زورقين حوثيين مفخخين

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

اليابان تدين استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

أدان سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، وأدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وزير الصناعة يوضح طموحات المملكة

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنَّ هناك أهمية كبيرة لدور الخدمات اللوجستية لضمان سلاسل الإمداد وتمكين الصادرات، مشيرًا إلى أنَّ المملكة تطمح أن تكون محطة مهمة للتجارة العالمية، ولعب دور حيوي لضمان سلاسل الإمداد وتمكين الصادرات.

الموارد البشرية تكشف حقيقة احتساب أجازة اللقاح

أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد في نظام العمل ما يسمى إجازة لأخذ اللقاح، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يتم حسم يوم الغياب للموظف في حال لم يستطع مباشرة العمل بسبب أعراض تلقي اللقاح؟».

استرداد أجور متأخرة بلغت أكثر من 4 ملايين ريال

تمكَّن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الربع الثالث من العام 2021م من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 4520914 ريالاً، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %74.

«الجوازات» توضح إمكانية دخول دول الخليج بالهوية فقط

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن للشخص استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج، بحسب ما تقضي التعليمات والقوانين، مشددة على ضرورة وجود جواز سفر.

التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات الحشرية

أوضح د. مبارك الحارثي، استشاري طب الطوارئ والسموم، كيفية التعامل مع الحالات المصابة بتسمم المبيدات الحشرية، موضحًا أن يجب عزل المصاب عن دائرة تعرضه للمبيدات الحشرية سواء بخاخ أو بودرة، وأشار إلى أن هناك عدة طرق للتعامل مع الحالات بحسب طبيعة الإصابة، كما أضاف أنه يمكن التوجه مباشرة للطوارئ، أو الاتصال على رقم وزارة الصحة 937 والتي ستوجه الاتصال على فريق متخصص في السموم.

ضبط مقيم امتهن سرقة عملاء المصارف من كبار السن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب حوادث جنائية تمثَّلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية، استولى من خلالها على (47,000) ريال.

ضبط شاحنات تتحايل على نقاط الرصد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحايل الشاحنات على نقاط الرصد، كالسير من خلف الكاميرا أو الدخول للأحياء السكنية في بعض المواقع.

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