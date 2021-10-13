ما علاقة الأجرام السماوية بتقويمات الشعوب؟ خالد الزعاق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن ألمع الأجرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة هي الشمس والقمر الزهرة الشعرى.

وأضاف أن الشعوب البدائية عبدت الشمس وعبدت القمر، والشعوب التالية عبدت الزهرة وعبدت الشعرى، وأشهر الشعوب التي عبدت الزهرة هم الرومان.

وفي الآية الكريمة: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}.

وتابع أن أشهر الشعوب التي عبدت الشعرى هم العرب ومع مجيء الإسلام أنكر عليهم هذه العبادة {وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى}.

وقال الزعاق: الزهرة يسميها العامة بنجمة العشاء؛ لأنها تظهر معهم وقت صلاة العشاء ويسميها البعض بالسراية؛ لأنها تسري معهم في الليل، وإذا أشرقت قبيل شروق الشمس شرقا يسمونها بنجمة الصبح.

وتابع خالد الزعاق: جميع شعوب الأرض تعتمد على الأجرام السماوية في صناعة تقاويمها، الشعوب الصينية تعتمد على تحركات الشمس والعرب يعتمدون على تحركات القمر، والفراعنة يعتمدون على الشعرى والمايا تعتمد على الزهرة، وهم يعتقدون أن كوكب الزهرة هي الحلقة الواصلة بين الحياة وبين الممات.

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