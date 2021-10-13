ما الحل الأمثل لمدمني العمل؟.. مختص يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار ومدرب الموارد البشرية ماجد القعيط، إن الهواية تساعد على العلاج من إدمان العمل، مشيرًا إلى أن بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين.

وأوضح القعيط، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن مدمن العمل يحتاج لاستشارة الطبيب النفسي في الحالات المتقدمة، ولكن في حالة إذا كان لديه هواية، عليه أن يمارسها ويغلق هاتفه وأي وسيلة تربطه بالعمل طالما أن وقت العمل قد انتهى.

وتابع أن الهواية من الأفضل أن تكون مناسبة لوقت العمل ومن خلالها يستطيع الموظف رويدًا رويدًا العودة للحياة الطبيعية وأن يمارس حياته بشكل طبيعي وبتوازن.

وأوضح القعيط أن إنتاجية العمل لا تقاس بعدد ساعات العمل التي يقضيها الموظف في مقر العمل، ولكن بالإنتاجية في الوقت الصحيح والجودة في العمل والإنتاج بالشكل الصحيح.

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