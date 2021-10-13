كيف أعدل تاريخ الميلاد في بطاقة الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل تاريخ الميلاد في بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى بعض النصائح المتعلقة بإصدار وتجديد الهوية الوطنية.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تعديل تاريخ الميلاد في بطاقة الهوية الوطنية يتطلب زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تصحيح تاريخ الميلاد إلى التاريخ الصحيح مع إحضار ما يثبت ذلك.

صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

وكانت الأحوال المدنية أكدت أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وأشارت إلى أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر« 180 يومًا»، لافتة إلى أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام.

فيما أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.

وأضافت الأحوال المدنية أنه عند الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لا يستطيع المستفيد إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد.

وأكدت الأحوال المدنية أنه لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويراً يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.

اقرأ أيضا:

10 نصائح بشأن بطاقات الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تجيب عن أبرز 5 استفسارات متعلقة ببطاقة الهوية