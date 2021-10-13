الموارد البشرية: 7 شروط للحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 7 شروط للحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة، مشيرة إلى كيفية تقديم طلب الحصول على الإعانة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه خدمة إلكترونية تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.

شروط الحصول على الإعانة المالية

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أن شروط الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.

2-أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

3-أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.

4-أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية او التأهيلية الحكومية او الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.

5-أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.

6-أن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.

7-أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.

خطوات الحصول على الإعانة المالية

فيما لفتت وزارة الموارد البشرية إلى كيفية تقديم طلب الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة حيث تتمثل فيما يلي:

1-يختار المستخدم خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات في بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

2-تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار والتعهد ) ثم تقديم الطلب.

3-سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.

4-يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة «طلباتي».

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن المدة المتوقعة لإغلاق الطلب تصل إلى 10 أيام، لافتة إلى أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع.

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