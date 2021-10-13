القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي تحرش بمواطنة

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تشغيل طريقين يؤديان لمطار الملك عبدالعزيز بجدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من...
2.7 مليون مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير
أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل...
الشورى ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية
انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل...
مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير
نشب حريق أمس في مدرسة ابتدائية بمركز مربة التابع لمنطقة عسير «65 كيلو جنوب غرب مدينة أبها»، قبل بداية الدوام المدرسي لمنسوبي الهيئة...
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