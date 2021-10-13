القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي تحرش بمواطنة

تشغيل طريقين يؤديان لمطار الملك عبدالعزيز بجدة أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

2.7 مليون مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

الشورى ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل... الرياض : عبدالله فلاح الرياض : عبدالله فلاح 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير نشب حريق أمس في مدرسة ابتدائية بمركز مربة التابع لمنطقة عسير «65 كيلو جنوب غرب مدينة أبها»، قبل بداية الدوام المدرسي لمنسوبي الهيئة... أبها: غلا أبو شرارة أبها: غلا أبو شرارة 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

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