تشغيل طريقين يؤديان لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار. من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ومدير عام المطار شكرهما لكافة الجهات المساهمة في بدء التشغيل وفي مقدمتها محافظة جدة ووزارة النقل وإدارة المرور وأمانة مدينة جدة، وكافة الجهات المشاركة.



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