وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في الاجتماع السابع لوزارء الأوقاف بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع السابع للوزراء والمسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد افتراضيًا اليوم ، وترأس دورته مملكة البحرين بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

واستعرض وزير الشؤون الإسلامية الدور الفاعل الذي تقدمه قيادة المملكة -أيدها الله- في دعم مسيرة التعاون بين وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول المجلس للقيام بدورها المنوط في نشر منهج الوسطية والاعتدال وخدمة المجتمع الخليجي بما يعزز الرسالة والأهداف التي تضطلع بها لتحقيق رؤى وتطلعات قادة دول المجلس , داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة في التوعية ونشر الأمن الفكري، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على إقامة برامج متنوعة في هذا الصدد تستهدف مختلف شرائح المجتمع ويجمع الوسائل والتقنيات الحديثة.

وقدم الشكر للوزراء والمسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون على حرصهم وتفاعلهم لإنجاح أعمال الاجتماع السابع.

ونوقشت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.