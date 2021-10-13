أمير القصيم: جائزة التميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيدًا عن المجاملات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ان جائزة القصيم للتميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيدا عن المجاملات لمنحها لمستحقيها من أبناء الوطن المتميزين ، واصفاً سموه تكريم الفائزين بالجائزة بأنه من أيام المنطقة الذهبية.

جاء ذلك، بعد أن رعى سمو أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جائزة القصيم للتميز والإبداع، اليوم حفل تكريم المبدعين الفائزين في الجائزة بدورتها الأولى والثانية، بحضور أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي الوزراء ، وذلك في إمارة القصيم .

وقال سمو أمير القصيم انني لست أهنئ الفائزين بهذه الجائزة بل نهنئ الجائزة بتكريمهم لاستحقاقهم بجدارة لأنهم يستحقون التكريم من قيادة ووطن الابداع والتميز ، مشيرا سموه بأن تكريم المتميزين والمبدعين واجب ، إنطلاقاً من منهج ولاة الأمر – حفظهم الله – .

لافتاً سموه بأنه يهنئ نفسه قبل الفائزين ، الذين كان استحقاقهم وتتويجهم دليلا على أن هذه الجائزة تتجه بالاتجاه الصحيح لتكريم المتميزين.

وأكد سمو أمير القصيم بأن هذه الجائزة تهدف الى تبني مفهوم التميز ودعم الافكار والممارسات الريادية والوسطية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة مع الإسهام في تنمية المبادرات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

كما أطلق سمو أمير القصيم جائزة الإسكان الخيري على مستوى المملكة ، لتضاف إلى مسارات جائزة القصيم للتميز والإبداع لتكون داعمة لرواد الأعمال الابداعية في مجال الاسكان الخيري .

وكان سمو أمير القصيم قد شهد الحفل الخطابي للجائزة الذي تخلله كلمة للأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي الذي قدم جزيل شكره وامتنانه لراعي الحفل سمو أمير القصيم صاحب الفكرة ومهندسها على دعمه اللا محدود وتشجيعه المستمر لترى الفكرة النور وتصبح واقعاً ملموساً يحقق أهدافها المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م بالسعي للتميز والإبداع والعمل على رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي وتجويده وخلق بيئة تنافسية تستخرج الطاقات والمهارات بأفضل الأساليب، مشيرا بأنها تتضمن عشرة فروع رئيسة تتمثل بمبادرات برنامج التحول الوطني لرؤية (2٠3٠)، والريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، والتميز المؤسسي، والتفوق العلمي، والثقافة، والريادة الرقمية، والمحافظة على البيئة وإنمائها، والتوطين، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية، والريادة الرياضية وتنفذ وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفرق تحكيم متخصصة، مضيفاً بأن عدد المشاركين بلغ 682 مشاركا ومشاركة ، بذلت الفرق جهودا كبيرة في فرز ملفات المترشحين وتم أختيار 13 فائزا من الأفراد والمؤسسات.

كما شهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة جائزة القصيم للتميز والإبداع وأهدافها ورؤيتها لدعم وتحفيز المتميزين والمبدعين من أبناء الوطن .

كما ثمن الشريك المؤسس للجائزة الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد دعم سمو أمير القصيم للمبادرات النوعية والمتمثلة جائزة القصيم للتميز والإبداع ، مشيرا بأنها من اللحظات التاريخية التي نعيشها في بلادنا في زمن العطاء والتمكين والمبادرات والسعي الحثيث، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لتحفيز وتكريم المبدعين .

من جانبه ، أعرب معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم بالمشاركة في جائزة التميز والإبداع في القصيم التي تزخر بالمتميزين والمبدعين ، مشيرا انه منذ ان بدأت بوادر هذه الجائحة قامت القيادة بخطوات استباقية قبل دول العالم للاستعداد للجائحة ، لأن القيادة أعزها الله وضعت صحة الانسان قبل كل شيء ، من خلال تطبيق إجراءات مشددة واتخاذ قرارات صعبة ، بهدف حماية أبناء هذا الوطن اجمع ، وقد وجدت هذه القرارات اشادة من المنظمات الصحية والعالمية .

كما أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس باهتمام سمو أمير القصيم بالمبادرات المتميزة والنوعيّة التي من بينها جائزة القصيم للتميز والإبداع ، منوها بدعم ولاة الأمر يحفظهم الله للمتميزين ، مؤكدا أن سمو أمير القصيم حريص على دعمه وتشجيعه للمتميزين والمبدعين ، مبيناً بأن الجائزة فريدة و فاقت مثيلاتها ، لشرف رسالتها ونبل مقاصدها واهدافها وتعدد مجالات ، وبلغت افاقا واسعة رغم عمرها القصير ، مقترحاً إطلاق جائزة للشباب لنشر مفهوم الإعتدال وتعزيز الوسطية، وذلك ضمن المبادرات التي يوليها سموه جل اهتمامه ، وتكون بالتعاون مع جامعة القصيم والقطاع التعليمي بالمنطقة .

كما هنأ عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد سمو أمير القصيم بنجاح الجائزة ومعايير اختيارها والتنظيم واخراج الحفل بشكل رائع بمنهجية علمية ومضامين مميزة .

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير القصيم 13 فائزا بجائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الأولى والثانية ، وهم :

فوز صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله – بجائزة الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية ، وتسلمها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بن سعود الفيصل .

فيما فاز صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمحمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان والمشرف على رابطة أصدقاء البيئة بمنطقة القصيم بجائزة المحافظة على البيئة وإنمائها في الدورة الثانية .

كما فاز معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بجائزة الخدمة الوطنية ، وفاز معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بجائزة تنمية الإعتدال ونشر الوسطية بالدور الثانية .

وفاز معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية بالدورة الثانية .

وفاز معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود رئيس جامعة القصيم بجائزة تنمية الإعتدال ونشر الوسطية في مجال المبادرات لتنمية الاعتدال ونشر الوسطية للمؤسسات الحكومية للدورة الأولى .

كما تسلم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان فوز إمارة القصيم بجائزة الأداء المؤسسي المتميز.

وتسلم معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود رئيس جامعة القصيم فوز جامعة القصيم بجائزة التوطين في مجال التوطين في المؤسسات الحكومية بالدورة الأولى .

وتسلم الدكتور الحسن المناخرة مدير معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز فوز المعهد بجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية للمؤسسات الحكومية الدورة الأولى .

وتسلم أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي جائزة فوز أمانة القصيم بجائزة التوطين في المؤسسات الحكومية للدورة الثانية .

وفوز شركة دواجن الوطنية بجائزة التوطين في مجال التوطين للمنشآت الخاصة للدورة الأولى .

كما فازت شركة الإتصالات السعودية بجائزة التوطين للمنشآت الخاصة الدورة الثانية ، كما فازت محمية البراك بجائزة المحافظة على البيئة وإنمائها للدورة الأولى .