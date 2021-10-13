الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد 14 أكتوبر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة، بالعيد الـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني.. فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ/ صادق امين أبو راس – رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

تحية طيبة وبعد

تزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة يطيب لي باسمي ونيابة عن أعضاء الامانة العامة ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، وأنصاره وحلفائه وإلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الصامد في وجه التحالف في عموم الوطن..

إننا نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ونؤكد أن الشعب الذي قاوم الاحتلال البريطاني الذي استعمر جنوب الوطن ل128 عاماً بالحديد والنار، لقادر على مواجهة وهزيمة التحالف والمحتلين الجدد الذين سيدفعون ثمناً باهضاً لما يقترفوه بحق اليمنيين مهما طال الزمن.

وإننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما سطّره أحرار اليمن من بطولات في مواجهة الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس واستطاعوا أن يهزموها شر هزيمة مؤكدين الحقيقة التاريخية بأن اليمن مقبرة الغزاة..

التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا ثورة الرابع عشر من أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء التحالف الغاشم والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.

المجد والخلود والنصر لشعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم

أخوكم/

غازي احمد على محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام