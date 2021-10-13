هل إدمان العمل عرض يحتاج لمراجعة أطباء نفسيين؟.. مدرب موارد بشرية يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قال المستشار ومدرب الموارد البشرية “ماجد القعيط”، إن هناك بعض الأشخاص يدمنون العمل ويصلون لمراحل يحتاجون فيها للعرض على أطباء نفسيين.

وأضاف القعيط في لقاء مع “الإخبارية “، أن الهواية تساعد على العلاج من إدمان العمل، حيث أن الهواية تجبر هذا النوع من الموظفين إلى التفكير فيها وتجبره على ممارستها.

ونصح باختيار ساعات معينة لغلق الأجهزة بالعمل، مثل الهاتف من أجل التفرغ للحياة الشخصية.