محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
قال المستشار ومدرب الموارد البشرية “ماجد القعيط”، إن هناك بعض الأشخاص يدمنون العمل ويصلون لمراحل يحتاجون فيها للعرض على أطباء نفسيين.
وأضاف القعيط في لقاء مع “الإخبارية “، أن الهواية تساعد على العلاج من إدمان العمل، حيث أن الهواية تجبر هذا النوع من الموظفين إلى التفكير فيها وتجبره على ممارستها.
ونصح باختيار ساعات معينة لغلق الأجهزة بالعمل، مثل الهاتف من أجل التفرغ للحياة الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل إدمان العمل عرض يحتاج لمراجعة أطباء نفسيين؟.. مدرب موارد بشرية يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.