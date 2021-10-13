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لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.
وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.
وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.
وكانت “الخليج 365” قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وتخصيص معبر رسمي للمشاة.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 05:39 PM
أثناء عبوره الطريق العام.. متبضعاً من أحد المحالّ“الخليج 365” حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج
لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.
وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.
وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.
وكانت “الخليج 365” قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وتخصيص معبر رسمي للمشاة.
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