هل يمكن تجديد رخصة القيادة حال توقف الخدمات؟ «المرور» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور تأثير إيقاف الخدمات على إجراءات تجديد رخصة القيادة، مؤكدة أنه لا يمكن للشخص تجديد رخصته في حال إيقاف خدماته.

جاء ذلك في رد لـ"المرور السعودي" عبر حسابها على "تويتر"، على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي إيقاف خدمات.. أستطيع تجديد رخصة القيادة؟"، ليأتي الرد من المرور: "لا يمكنك ذلك".

وجدد المرور السعودي، في وقت سابق، التذكير بالإجراءات اللازمة لتجديد الرخصة من خارج المملكة.

وقال المرور، إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية (بالدولة التي يتواجد فيها) وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل (محال من منصة أبشر إلى المرور) قال فيه أحد المستفيدين: «نحن المواطنون في الخارج لا نستطيع تجديد الرخصة؛ بسبب كشف النظر، أتمنى استثناءنا أو إنشاء رابط نستطيع عليه إرفاق الكشف الطبي»، وفق حساب المرور السعودي بموقع تويتر.

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