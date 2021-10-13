نشرة عاجل.. الإطاحة بمقيم يترصد لعملاء المصارف من كبار السن وتدمير زورقين حوثيين مفخخين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: الإطاحة بمقيم امتهن الترصُّد لعملاء المصارف من كبار السن، وتدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية، و«الفالح»: 6.4 ترليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة.. وإلى التفاصيل:

الإطاحة بمقيم امتهن الترصُّد لعملاء المصارف من كبار السن.. وشرطة مكة تكشف التفاصيل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب حوادث جنائية تمثَّلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية، استولى من خلالها على (47,000) ريال.

«الفالح»: 6.4 ترليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكامليًا وتشاركيًا مع الجهات الحكومية.

التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة العربية مباراة النصر والوحدة في إطار الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

«المرور» يضبط شاحنات تتحايل على نقاط الرصد بالسير خلف الكاميرا ودخول الأحياء السكنية

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحايل الشاحنات على نقاط الرصد، كالسير من خلف الكاميرا أو الدخول للأحياء السكنية في بعض المواقع.

«صحة مكة» توضح أسباب وأعراض وطرق علاج خشونة المفاصل

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، أسباب وأعراض وطرق علاج خشونة المفاصل.

بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات الحشرية

أوضح د. مبارك الحارثي، استشاري طب الطوارئ والسموم، كيفية التعامل مع الحالات المصابة بتسمم المبيدات الحشرية.

هل يمكن تجديد رخصة القيادة حال توقف الخدمات؟ «المرور» يوضح

أوضحت الإدارة العامة للمرور تأثير إيقاف الخدمات على إجراءات تجديد رخصة القيادة، مؤكدة أنه لا يمكن للشخص تجديد رخصته في حال إيقاف خدماته.

عضو بالشورى يوجه طلبًا عاجلًا لهيئة الولاية على أموال القاصرين

طالب عضو الشورى د. عبدالله النجار، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، بالمبادرة عاجلًا لاستثمار تلك الأموال والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة.

بالفيديو.. مختص بسوق العمل يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

كشف الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه بسبب تجار الاستقدام في الدول المصدرة.

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 4 أطنان خضراوات وفاكهة في حملة على الباعة الجائلين

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

متخصص في هندسة النقل: «ساهر» أسهم في انخفاض الوفيات المرورية بالمملكة بنسبة 51%

قال د. علي مليباري، المتخصص في هندسة النقل و المرور، إن اليوم الوطني لسلامة الطرق يجسد حرص المملكة العربية السعودية على أرواح مواطنيها، من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ورفع كفاءتها.

من سائق أجرة لرئيس تنفيذي في شركة عالمية.. مواطن سعودي يروي قصة كفاحه

كشف المواطن محمد الطائفي، عن بداية حياته من سائق أجرة حتى وصل إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية، وذلك مع بداية الغزو العراقي للكويت‎، مشيرًا إلى أنه شارك في حرب تحرير الكويت في بداية التسعينيات.

وزارة الصحة تكشف عن المدة اللازمة لتنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج

كشفت وزارة الصحة، عن المدة اللازمة التي يستغرقها تنفيذ طلبات اعتماد اللقاح من الخارج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «تمَّ إرسال طلب اعتماد لقاح من خارج المملكة ومرت أكثر من 24 ساعة ولم تنعكس الحالة في صحتي وتوكلنا ما الحل؟».

أحدها «مخاض السماء».. «الزعاق» يكشف عن 3 آراء علمية عن مسببات التغيرات المناخية

قال خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، إنه من الملاحظ خلال الـ20 عامًا المنصرمة تغيرات مناخية لم تكن معهودة في السجلات المدونة ولا حتى ذاكرة كبار السن الموروثة، ما بين هطول أمطار في مناطق متعددة في غير موسمها، وموجات ثلجية امتدَّت لمناطق لم تعهدها وفي كل عام، فضلًا عن موجات من الغبار تنتقل من منطقة إلى أخرى.

وزير المالية على رأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 6 - 9 ربيع الأول 1443هـ الموافق 12 - 15 أكتوبر 2021 م، حيث يضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وعددا من المختصين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية.

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، متأثرة بصعوده عالميًا؛ حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 212.59 ريال (56.68 دولار).‏

أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. برميل «برنت» بـ82.72 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم حول العالم ويبطء وتيرة النمو، الأمر الذي ينعكس بدوره على سوق النفط.

عقوبة جديد تنتظر برشلونة بسبب «أومتيتي»

أصبح نادي برشلونة مهددًا بغيب نجم خط الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي ورحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

نيوكاسل يخطط لتدشين الحقبة الجديدة بخطف صفقة لندنية مثيرة

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي التحرك بخطوات متسارعة عقب حسم صفقة انتقال ملكية نادي نيوكاسل يونايتد إلى الرياض؛ من أجل تدعيم صفوف المكابييس بصفقات من العيار الثقيل، ضمن مشروع استعادة الفريق الإنجليزي العريق الكبرياء المفقود.

مكافآت خاصة من الحكومة الأمريكية لمواطن أفغاني أنقذ حياة بايدن وكيري منذ 13 عامًا

تعرَّض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لورطة كادت أن تنهي حياته، وذلك قبل 13 عامًا، إلا أن رجلًا أفغانيًا لعب دورًا كبيرًا في إنقاذه آنذاك؛ حيث كانت مروحية كانت تقل بايدن، السيناتور وقتها، هبطت اضطراريًا خلال عاصفة ثلجية في وادٍ معزول في أفغانستان في فبراير 2008، إلا أنّ الأفغاني أمان خليلي ساعد القوات الأمريكية التي أجلت بايدن.

بالفيديو.. سقوط طائرة مدنية صغيرة على متنها شخصان في البحر بلبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، عن سقوط طائرة مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني، من طراز «سيسنا 172» في البحر، مقابل معمل سانيتا في حالات.

اليمن: ميليشيات الحوثي تقصف قرى مأرب بـ3 صواريخ باليسيتة.. وسقوط مصابين

كشفت وسائل إعلام يمنية عن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) لقرى في جنوب محافظة مأرب، بـ3 صواريخ باليستية.

بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا خلال بث مباشر على «فيسبوك»

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وحشية وهمجية قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ وذلك بعد اعتقالها الشاب مروان الحسيني، أثناء تسجيله لبث مباشر على موقع «فيسبوك».

بالفيديو.. اندلاع حريق كبير في مهرجان الجونة بمصر قبل يوم من انطلاق فاعلياته

اندلع حريق كبير داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، دون إعلان أسباب الحريق، وذلك قبل انطلاق حفل الافتتاح التي كان محدد له غدًا الخميس.

3 سلوكيات خاطئة يفعلها الآباء مع الأطفال التوءم.. احذر الأسماء والملابس المتشابهة

قالت فرح الظفيري، الاستشاري تربوي، إنَّ هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها الآباء بحق أبنائهم التوءم.

في لفتة إنسانية.. فيديو يوثق احتفال رياضي سعودي مع طفل مريض بالسرطان

تعاهد الرياضي السعودي وبطل رياضة الجوجيتسو، محمد آل مخلص، مع أحد الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان، وذلك من أجل تشجعيه على محاربة المرض ومواصلة العلاج، في لفتة إنسانية نالت استحسان الجميع.

مقطع يوثق لحظة إنقاذ مصري حاول الانتحار بإلقاء نفسه من جسر «جابر» بالكويت

نجح رجال قوة الإطفاء العام بالكويت، في إنقاذ شخص ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، مساء الثلاثاء، في محاولة للانتحار.