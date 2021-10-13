بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات الحشرية

الرياض - محمد عبدالله - أوضح د. مبارك الحارثي، استشاري طب الطوارئ والسموم، كيفية التعامل مع الحالات المصابة بتسمم المبيدات الحشرية.

وقال «الحارثي»، خلال لقاء ببرنامج «صباح السعودية»، عبر فضائية «السعودية»، إن البداية تكون بعزل المصاب عن دائرة تعرضه للمبيدات الحشرية سواء بخاخ أو بودرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة طرق للتعامل مع الحالات بحسب طبيعة الإصابة.

وأضاف: «يمكن التوجه مباشرة للطوارئ، وهناك ستجد المساعدة من الفريق الطبي، أو الاتصال على رقم وزارة الصحة 937 وهم سيوجهونك على فريق متخصص في السموم».

وأشار استشاري طب الطوارئ والسموم إلى أن البخاخ المضاد للحشرات والتي تباع في السوبر ماركت تكون آمنة بنسبة كبيرة، والتعرض لها بشكل بسيط حتى من قبل الأطفال لا يسبب ضررًا، ولكن المبيدات الحشرية البودرة التي تحتوي على الفسفور العضوي تكون ذات تركيز أعلى، والتعرض له بشكل مباشر وخطير.

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