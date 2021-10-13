اليابان تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبدالله بجازان

الرياض - محمد عبدالله - أدان سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، وأدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وقالت سفارة اليابان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «إن السفير الياباني لدى المملكة يدين وبشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية في يوم 8 أكتوبر، ومحاولة استهداف مطار الملك عبدالله في جازان، التي نتجت عنها إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، ويتمنى لهم الشفاء العاجل».

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