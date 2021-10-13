وزير الصناعة: حكومة المملكة تطمح لدور حيوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد

الرياض - محمد عبدالله - أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنَّ هناك أهمية كبيرة لدور الخدمات اللوجستية لضمان سلاسل الإمداد وتمكين الصادرات، مشيرًا إلى أنَّ المملكة تطمح أن تكون محطة مهمة للتجارة العالمية، ولعب دور حيوي لضمان سلاسل الإمداد وتمكين الصادرات.

وقال الخريف في تصريحات للعربية، إنَّ المبادرات التي أطلقها صندوق التنمية الصناعية السعودي، تهدف إلى ترسيخ دور الصندوق ليكون ممكنا للقطاع، كما أنّ تلك المبادرات تعدّ جزءًا من تغيير نظام الصندوق ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية.

وكان صندوق التنمية الصناعية، قد أطلق عددًا من البرامج والمبادرات ضمن لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، حيث تضمنت ثلاثة منتجات هي أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة، أن الصندوق يركز على تنمية القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحقق العام الماضي رقما قياسيا إذ وفر 212 قرضا بمبلغ 17 مليار ريال، 84% من هذه القروض موجهة لمؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وتضمنت مبادرات الصندوق، في لقائه الثالث لدعم القطاع الخاص، توسيع نطاق الصندوق ليشمل قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الأربعة، وأعلن عن أبرز 3 مبادرات هي برنامج أرض وقرض بالتعاون مع هيئة «مدن» والهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمناطق الصناعية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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