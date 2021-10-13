منصة تسعة أعشار توضح خطوات التقديم بمبادرة مسرعة الأعمال الناشئة «كنف»

الرياض - محمد عبدالله - شرحت منصة تسعة أعشار، التابعة لصندوق التنمية البشرية "هدف"، خطوات وآلية التقديم بمبادرة مسرعة الأعمال النائشة "كنف".

وأوضحت المنصة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مبادرة كنف بيعتبر رنامج متكامل يقدم دعمًا شاملًا لدعم رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم.

وبينّت تسعة أعشار أن برنامج المسرعة يعمل بنظام الفترات، بمعنى أن له وقت بداية ونهاية محدد، غير مستمر طوال العام، مشيرة إلى أن كنف توفر لرواد الأعمال خدمات:

- الإرشاد والدعم الفوري

- توفير مواقع مجهزة للعمل

- بناء نموذجًا مبدئيًا

- سهولة الوصول للمستثمرين

- تهيئة رواد الأعمال لواقع السوق، وترسيخ نجاحهم بشكل عام

خطوات التقديم على مبادرة كنف

وحددت منصة تسعة أعشار خطوات ومتطلبات التقديم على مسرعة الأعمال النائشة "كنف"، وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة وأكثر.

- أن تكون فكرة المشروع واضحة و مبتكرة.

- القدرة على الالتزام بحضور فترة ما قبل المسرعة لمدة شهر كامل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

- يجب أن يكون مؤسس المشروع سعودي أو لديه شريك سعودي.

- تأسيس المشروع في المملكة العربية السعودية.

- يجب أن يكون عمر المشروع منذ تأسيسه أقل من 3 سنوات ولم يحصل على تمويل يتجاوز 500 ألف ريال سعودي.

آلية التقديم عبر منصة تسعة أعشار

وأوضحت منصة تسعة أعشار، أن مدة البرنامج 10 أشهر تنقسم إلى 3 مراحل: مرحلة ما قبل المسرعة ومدتها شهر مرحلة المسرعة ومدتها 3 أشهر مرحلة الاحتضان ومدتها 6 أشهر.

وبينّت المنصة أنه يمكن للراغبين في التقديم في المسرعة حفظ مسودة الطلب وتعديلها قبل النشر، مشيرة إلى أنه لا يمكن تعديل الطلب بعد نشره.

وأوضحت مبادرة كنف أنه تخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة والتي تبدأ بعد انتهاء مدة التقديم. وتستغرق مرحلة المراجعة أسبوعين.

وأشارت المبادرة إلى أنه في حالة انتهاء مدة مراجعة الطلبات، سيصل مقدم الطلب بريد إلكتروني يخبره بحالة الطلبك، لافتة أنه في حال تم قبولك مبدئيًا قد نتواصل معك لتحديد موعد المقابلة. وفي حال تم رفض طلبك، سيصل بريد إلكتروني بتفاصيل أسباب الرفض.

وبينّت أنه في حالة قبول الطلب سيتوجب على المتقدم تسجيل الدخول إلى صفحة المسرعة والتأكد من استكمال جميع البيانات المطلوبة، كما نصحت المبادرة بالإطلاع والقراءة على منهجية اللين للمشاريع الناشئة وتطوير نموذج العمل.

صقل مهارات رواد الأعمال

وأوضحت منصة تسعة أعشار أنه خلال مدة ما قبل المسرعة يتم صقل مهارات وأفكار رواد الأعمال، وذلك عبر قيام مجموعة من المرشدين العالميين بتوجيه مقدم الطلب للمنهجية المناسبة لتطوير نموذج العمل.

وأشارت المبادرة إلى أنه في نهاية هذه المرحلة، ستُتاح الفرصة أمام مقدم الطلب لطرح النموذج المبدئي لمشروعك لنخبة من المستثمرين مستخدمًا كل ما قمت بتعلمه خلال هذه الفترة في فعالية باستعراض المشاريع.

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