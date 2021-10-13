هل يمكن دخول دول الخليج ببطاقة الهوية دون جواز سفر؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن للشخص استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج، بحسب ما تقضي التعليمات والقوانين، مشددة على ضرورة وجود جواز سفر.

جاء ذلك في رد لـ«الجوازات السعودية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، على سؤال لأحد المواطنين جاء فيه: «هل يمكن الدخول إلى دول الخليج من خلال بطاقة الهوية بدون الجواز؟».

كانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد أكدت أن سريان صلاحية التأشيرة هو شرط دخول المملكة، لافتة إلى أن التعليمات تشترط كذلك المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

جاء ذلك خلال رد «الجوازات السعودية» عبر حسابها على «تويتر»، على سؤال شخص بشأن إمكانية دخول زوجته بتأشيرة زيارة متعددة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بيوم واحد.

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