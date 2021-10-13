اتجاه قضائي في لبنان لاتهام حزب الله بتنفيذ تفجير مرفأ بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:
كشفت مصادر، عن وجود اتجاه قضائي لاتهام “حزب الله” الإرهابي بجريمة تفجير “مرفأ بيروت”.
وقالت المصادر وفقًا لقناة “الجديد” اللبنانية، إن المُحقق العدلي القاضي طارق البيطار يتجه لاتهام حزب الله بتفجير المرفأ، مشيرةً إلى أن الحزب الإرهابي يسعى لكف يد البيطار عن التحقيق.
ولفتت إلى أن الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” سيعلقان مشاركتهما في جلسة اليوم، على أن يكون هناك خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهما في الحكومة.
ونوهت إلى أن تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم أيضًا، رغم أن الصيغة الأمثل هو بت الأمر في مجلس القضاء الأعلى.
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