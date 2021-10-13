عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأربعاء، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريًا.

وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

ونوه إلى أهمية اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لـ”كورونا”، وإبراز تطبيق “توكلنا”.