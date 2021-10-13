محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأربعاء، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريًا.
وشدد آل الشيخ على ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.
ونوه إلى أهمية اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لـ”كورونا”، وإبراز تطبيق “توكلنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة حلقات تحفيظ القرآن حضوريًا بالمساجد والدور النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.