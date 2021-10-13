محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ عسير:
تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وتضمنت تلك الأعمال معالجة أكثر من 567,081 ألف م . ط للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 90 يوما، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق وذلك من خلال معالجة نحو 201,869 ألف م2 لحفر الشوارع و التشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.
و تم صيانة التجهيزات الداخلية لـ 11,934 عامود إنارة و فانوس و إصلاح الأرصفة المتهالكة و التي بلغ حجمها 176,650 ألف م2 ، و إزالة و تحسين 18,803 ألف من الحواجز الخرسانية و رفع ما يقارب 272,585 ألف م3 من مخلفات البناء و الهدم علاوة على معالجة ما يتجاوز 31,819 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران و رفع 1,980 مركبة تالفة و معالجة 8,065 ألف حاوية نفايات .
وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهرين الماضية هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري .
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 90 يوما.. أمانة عسير تعالج أكثر من 567 ألف متراً طولياً للطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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