شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التدريس بجميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم حضورياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الشؤون الإسلامية، بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد والدور النسائية حضوريا، وذلك في جميع مناطق المملكة.

ووجّه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم، فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بإعادة التدريس في جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضوريا، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.